Светит неигрушечный срок. Омич украл из магазина плюшевого медведя

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Омске задержали мужчину, ограбившего цветочный магазин, сообщили сегодня, 7 апреля в пресс-службе омской полиции. Заявление поступило от продавца торговой точки на улице Богдана Хмельницкого.
Выяснилось, что злоумышленник зашел в магазин и сначала интересовался цветами, а затем схватил игрушечного медведя и убежал. Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины. Им оказался 29-летний, ранее судимый за кражи и грабежи, житель Октябрьского округа. Фигуранта задержали сотрудники ППС на Космическом проспекте.
На допросе злоумышленник признался, что продал мягкую игрушку случайному прохожему за 1500 рублей. В магазине плюшевый медведь стоил 1900 рублей. Дознаватели завели на мужчину уголовное дело за грабеж. Теперь омичу грозит до 4 лет колонии.