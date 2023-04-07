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Светит неигрушечный срок. Омич украл из магазина плюшевого медведя

7 апреля 2023, 10:29
Фото: 1MI
Сумма ущерба составила 1900 рублей

В Омске задержали мужчину, укравшего плюшевого медведя в цветочном магазине

Игрушку фигурант продал случайному прохожему.

В Омске задержали мужчину, ограбившего цветочный магазин, сообщили сегодня, 7 апреля в пресс-службе омской полиции. Заявление поступило от продавца торговой точки на улице Богдана Хмельницкого.

Выяснилось, что злоумышленник зашел в магазин и сначала интересовался цветами, а затем схватил игрушечного медведя и убежал. Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины. Им оказался 29-летний, ранее судимый за кражи и грабежи, житель Октябрьского округа. Фигуранта задержали сотрудники ППС на Космическом проспекте.

На допросе злоумышленник признался, что продал мягкую игрушку случайному прохожему за 1500 рублей. В магазине плюшевый медведь стоил 1900 рублей. Дознаватели завели на мужчину уголовное дело за грабеж. Теперь омичу грозит до 4 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Омск#Кража#Грабеж#Полиция#Уголовное дело#Происшествия
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