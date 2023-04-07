Светит неигрушечный срок. Омич украл из магазина плюшевого медведя

Выяснилось, что злоумышленник зашел в магазин и сначала интересовался цветами, а затем схватил игрушечного медведя и убежал. Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность мужчины. Им оказался 29-летний, ранее судимый за кражи и грабежи, житель Октябрьского округа. Фигуранта задержали сотрудники ППС на Космическом проспекте.