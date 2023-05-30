Забыли уехать. Из Омска в родные края отправили четырех нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Каждый из задержанных иностранных граждан приехал в Россию по разным причинам, однако виза давалась всем на время. В какой-то момент они обязаны были вернуться домой, но требованиям закона компания решила не следовать.
Например, молодой человек из Китая 23 лет пребывал на территории страны незаконно девять месяцев. Он должен был уехать еще в августе прошлого года, но остался в Омске до конца апреля 2023 года. Судебные приставы нарушили его планы задержаться в РФ. Иностранца пресекли на улице Транссибирская и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан на базе регионального УМВД. Позже к нему присоединились 26-летний гражданин Азербайджана и уроженцы Узбекистана 26 и 30 лет. Их также задержали по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
«С их слов, они забыли выехать с территории Российской Федерации до истечения срока законного пребывания, а также не нашли на это достаточных средств или вообще потеряли паспорта», — рассказали подробности в УФССП РФ по Омской области.
Каждого нарушителя оштрафовали на 2 тыс рублей и принудительно отправили в родные края. Судебные приставы проводили иностранных граждан прямо до аэропорта и проследили, чтобы те прошли посадку.
В пресс-службе регионального управления также сообщили, что в общей сложности с начала года выдворили из страны 24 человек, которые нелегально пребывали на территории страны. В основном закон нарушали граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.
Ранее Город55 писал о задержании 81 иностранца-строителя. Они работали на одной из стройплощадок на Левом берегу, когда с проверкой на объект к ним наведались полицейские, сотрудники ФСБ и Росгвардии.