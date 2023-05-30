Забыли уехать. Из Омска в родные края отправили четырех нелегальных мигрантов

Например, молодой человек из Китая 23 лет пребывал на территории страны незаконно девять месяцев. Он должен был уехать еще в августе прошлого года, но остался в Омске до конца апреля 2023 года. Судебные приставы нарушили его планы задержаться в РФ. Иностранца пресекли на улице Транссибирская и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан на базе регионального УМВД. Позже к нему присоединились 26-летний гражданин Азербайджана и уроженцы Узбекистана 26 и 30 лет. Их также задержали по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.