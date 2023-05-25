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Среди участников «ВелоОмска — 2023» разыграют 10 велосипедов

25 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
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Праздник спорта пройдет 3 июня. Участие в гонке бесплатное.

Среди участников «ВелоОмска» разыграют 10 велосипедов и другие ценные призы, сообщили в пресс-службе регионального минспорта. Праздник спорта состоится в следующую субботу, 3 июня. Онлайн-регистрация открыта на сайте «Спортивного города» до 26 мая.

Заезд пройдет по маршруту: Соборная площадь — ул. Тарская — ул. Партизанская — ул. Ленина — по Иртышской набережной до ул. Рождественского и обратно. Торжественное открытие — в 10:00. Принять участие смогут все желающие, от любителей до профессионалов, предусмотрены различные дистанции.

На Соборной площади также обещают организовать развлекательные и спортивные локации. Участники заезда смогут испытать свою удачу в розыгрыше призов. Для этого на финише необходимо будет отдать свой отрывной купон от номера волонтерам. Главные призы — 10 велосипедов.

Для тех, кто не успел подать заявку на участие в пробеге онлайн, в торговых комплексах «Омский», «Континент» и «Триумф» с 31 мая по 2 июня будут работать точки регистрации участников.

В конце апреля Город55 рассказывал, как омичи открыли велосезон массовым заездом. Гонка Tour de Siberia в этом году собрала больше 400 участников. Пробег стал уже традиционным и проводился в 16-й раз.

Массовый заезд. Четыре сотни велосипедистов открыли в Омске велосезон
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#Евгений Игишев#Омск#Велосипед#Общество#Спорт#ВелоОмск#Соревнования
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