В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
В Омской области в список объектов культурного наследия местного (муниципального значения) включили два здания 1917 года постройки. Основанием для этого послужила проведенная государственная историко-культурная экспертиза. Приказ 22 мая подписал министр культуры Юрий Трофимов.
Первое здание — это «жилой дом купца С. М. Свекрова» на улице Булатова, 104. Второе — «жилой дом А. В. Арефьева» на улице Гусарова, 47.
Напомним, оба дома признали аварийными еще в 2007 году. В 2018 году здания на Булатова и Гусарова исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия, и уже весной 2019-го многоквартирные дома приговорили к сносу (постановление о принятом решении было подписано в мэрии Омска). Подобное развитие событий не устраивало краеведов: поэтому они даже выходили на митинг против уничтожения старинных зданий.
Теперь же дома на Булатова и Гусарова — под защитой. После включения их в список объектов культурного наследия начинает действовать особый режим использования земельных участков. В частности, запрещается возводить объекты капитального строительства, увеличивать объемно-пространственные характеристики уже существующих объектов, проводить земляные, строительные и мелиоративные работы за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия.
Ранее Город55 рассказывал о проблеме сохранения объектов культурного наследия. Кто этим занимается и почему не все идет гладко, разбираемся в этом материале: