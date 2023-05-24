Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Изображение материала

В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия

24 мая 2023, 03:43
Фото: https://yandex.ru/maps
Оба здания построили в 1917 году.

В Омской области в список объектов культурного наследия местного (муниципального значения) включили два здания 1917 года постройки. Основанием для этого послужила проведенная государственная историко-культурная экспертиза. Приказ 22 мая подписал министр культуры Юрий Трофимов.

Первое здание — это «жилой дом купца С. М. Свекрова» на улице Булатова, 104. Второе — «жилой дом А. В. Арефьева» на улице Гусарова, 47.

Напомним, оба дома признали аварийными еще в 2007 году. В 2018 году здания на Булатова и Гусарова исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия, и уже весной 2019-го многоквартирные дома приговорили к сносу (постановление о принятом решении было подписано в мэрии Омска). Подобное развитие событий не устраивало краеведов: поэтому они даже выходили на митинг против уничтожения старинных зданий.

Теперь же дома на Булатова и Гусарова — под защитой. После включения их в список объектов культурного наследия начинает действовать особый режим использования земельных участков. В частности, запрещается возводить объекты капитального строительства, увеличивать объемно-пространственные характеристики уже существующих объектов, проводить земляные, строительные и мелиоративные работы за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия.

Ранее Город55 рассказывал о проблеме сохранения объектов культурного наследия. Кто этим занимается и почему не все идет гладко, разбираемся в этом материале:

Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Памятники#История#Культура#Минкультуры#Юрий Трофимов#ВООПИиК#Аварийные дома#Город#Общество#Новости#Омск
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36