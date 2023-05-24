В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия

Напомним, оба дома признали аварийными еще в 2007 году. В 2018 году здания на Булатова и Гусарова исключили из списка вновь выявленных объектов культурного наследия, и уже весной 2019-го многоквартирные дома приговорили к сносу (постановление о принятом решении было подписано в мэрии Омска). Подобное развитие событий не устраивало краеведов: поэтому они даже выходили на митинг против уничтожения старинных зданий.