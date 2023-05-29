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Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома

29 мая 2023, 04:22
Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура через суд заставила мэрию Омска расселить жильцов из аварийного дома

Многоэтажный дом в плачевном состоянии находится на Левобережье.

Состояние многоквартирного дома № 19А по улице 3-я Енисейская оставляет желать лучшего. Очевидные признаки разрушения создают на внешнем фасаде здания своеобразный рисунок. Прокуратура Кировского округа выяснила, что технические недостатки дома создают угрозу для проживающих здесь омичей.

Согласно статье 31 Жилищного кодекса РФ, ответственные за расселение сотрудники администрации Омска обязаны позаботиться о новом жилье для граждан, живущих в опасных условиях. Однако муниципалитет никаких мер не предпринимает по этому поводу, заключили представители надзорного ведомства, которые выезжали на проверку.

В связи с этим прокуратуре пришлось подать исковое заявление. По итогам его рассмотрения Центральный районный суд обязал городскую администрацию немедленно расселить жильцов этого дома.

Фото: прокуратура Омской области

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что контролируют исполнение судебного решения. Добавим, этот двухэтажный дом ввели в эксплуатацию в 1963 году. Известно, что на данный момент там проживают 16 человек. Здание признали аварийным в 2018 году. Полностью расселить всех жильцов хотели еще в 2021 году, а к 2026 году снести ветхое здание, однако планы были нарушены.

Ранее Город55 писал об аварийных условиях в одном из жилых домов на Космическом проспекте. В здании проводят капитальный ремонт, но, по мнению жильцов, многоэтажку пора сносить.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Строительство#Общество#Город#Суд#Прокуратура Омской области#Расселение#Аварийный дом
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