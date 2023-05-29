Угроза обрушения. Мэрию Омска заставили расселить жильцов из аварийного дома

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что контролируют исполнение судебного решения. Добавим, этот двухэтажный дом ввели в эксплуатацию в 1963 году. Известно, что на данный момент там проживают 16 человек. Здание признали аварийным в 2018 году. Полностью расселить всех жильцов хотели еще в 2021 году, а к 2026 году снести ветхое здание, однако планы были нарушены.