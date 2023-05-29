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Нарушений стало больше. В КСП подвели итоги проверок омских организаций в 2022 году

29 мая 2023, 07:00
Фото: 1MI
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В 2022 году организации Омской области допустили 2000 нарушений на 1,6 млрд рублей

Контрольно-счетная палата в прошлом году проверила 144 организации.

В 2022 году контрольно-счетная палата Омской области проводила контрольные мероприятия в Омске, сельских и городских поселениях 20 районов Омской области. Проверкой охватили 144 организации, в их числе 30 главных администраторов средств областного бюджета, 28 областных госучреждений, 38 органов местного самоуправления, 35 муниципальных учреждений и другие организации, которые получали субсидии из бюджета области. Без выявленных нарушений не обошлось.

Сумма проверенных средств и стоимость проверенного имущества составила 18,5 млрд рублей. В итоге сотрудники КСП выявили около 2000 фактов нарушений на сумму 1,6 млрд рублей, то есть 8,98%. По сравнению с 2021-м общая сумма выявленных нарушений и недостатков выросла в 2 раза — на 820 187 700 рублей.

Выявленные нарушения в 2022 годуВыявленные нарушения в 2022 году
Выявленные нарушения в 2022 году
Фото: Скриншот доклада КСП Омской области за 2022 год

В 2022 году основную часть составляют нарушения законодательства 1,537 млрд рублей. Еще 125,7 млн рублей — это неэффективное использование средств и имущества.

Из общего объема выявленных нарушений и недостатков 60,1% или 999,557 млн рублей приходится на нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления отчетности. По сравнению с 2021-м сумма увеличилась в 5 раз.

Причинами этого, по мнению КСП, является низкий уровень качества бухгалтерского учета и составления отчетности, в том числе о реализации региональных проектов. Наибольший объем нарушений — 603,322 млн рублей — обнаружили при проверке отчетности регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Виной всему недостоверное отражение информации о финансовом обеспечении медпомощи.

Добавим, что в ходе проверок Контрольно-счетной палаты 46 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Город55 рассказывал о многочисленных нарушениях, которые нашла КСП у акционерного общества «Зерна Сибири».

Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»
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#Юлия Истомина#КСП#Проверка#Нарушения#Штрафы#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск#Омская область
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