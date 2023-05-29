Нарушений стало больше. В КСП подвели итоги проверок омских организаций в 2022 году

В 2022 году контрольно-счетная палата Омской области проводила контрольные мероприятия в Омске, сельских и городских поселениях 20 районов Омской области. Проверкой охватили 144 организации, в их числе 30 главных администраторов средств областного бюджета, 28 областных госучреждений, 38 органов местного самоуправления, 35 муниципальных учреждений и другие организации, которые получали субсидии из бюджета области. Без выявленных нарушений не обошлось.