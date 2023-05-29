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Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование

29 мая 2023, 07:01
Фото: Город55
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В школах Омской области простаивало оборудование на сумму 29,5 млн рублей

Минобразования закупило оборудование для школ в 2020 году, но процесс его передачи занял от 3 до 21 месяца.

В прошлом году КСП Омской области нашла немало нарушений во время проверки министерства образования и общеобразовательных организаций.

Еще в 2020 году регион присоединился к внедрению в сфере образования цифровой образовательной среды. Модернизацией материально-технической базы в 2020–2021 годах была охвачена 281 образовательная организация. Расходы на эти мероприятия в 2020-м составили 297,9 млн и в 2021-м — 507,7 млн рублей.

Только некоторые школы по какой-то причине совсем не использовали либо использовали оборудование в деятельности, которая не связана с образовательным процессом. В ходе проверок КСП нашла 275 единиц техники на сумму 29,5 млн рублей — они стояли упакованными в коробки, а еще находились в кабинетах бухгалтерии, медработника, отдела кадров.

Минобразования к тому же затянуло со сроками документального оформления передачи оборудования школам. Задержка составила от 3 до 21 месяца.

«Процесс передачи имущества, приобретенного министерством образования в 2021 году, до сих пор окончательно не завершен», — говорится в докладе КСП по итогам 2022 года.

В ходе проверок выяснилось, что минобр закупал технику, в том числе и крупными партиями, по ценам значительно выше рынка. Другим регионам аналогичное оборудование со схожими характеристиками досталось дешевле.

«Цена на ноутбуки, купленные в 2020 году, сложилась на 16,4-41,3% выше, а в 2021 году — на 9,6-20% относительно закупочных цен в иных регионах РФ, стоимость многофункциональных устройств, приобретенных в 2021 году — на 17,2-29,4%», — сообщают в итоговом отчете КСП.

Во многих подписанных документах о приемке работ минобразования забывало о таком пункте, как «гарантийные обязательства, предусмотренные контрактом», и не предъявляло требования по уплате неустоек при нарушении поставщиками сроков поставки. В итоге сумма неустоек составила 357 тысяч рублей.

Напомним, что на прошлой недели в министерстве образования освободилась должность одного из заместителей. 25 мая по собственному желанию ведомство покинул Леонид Гурьян.

Замминистра образования Леонид Гурьян уволился из правительства Омской области
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#Юлия Истомина#Министерство образования#Закупки#Контракт#КСП#Нарушения#Проверки#Город#Образование#Новости#Омск#Омская область
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