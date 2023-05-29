Даже не доставали из коробок. Омские школы решили не использовать новое оборудование

Только некоторые школы по какой-то причине совсем не использовали либо использовали оборудование в деятельности, которая не связана с образовательным процессом. В ходе проверок КСП нашла 275 единиц техники на сумму 29,5 млн рублей — они стояли упакованными в коробки, а еще находились в кабинетах бухгалтерии, медработника, отдела кадров.