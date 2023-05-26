Замминистра образования Леонид Гурьян уволился из правительства Омской области

Добавим, что Иван Кротт возглавил минобразования Омской области 1,5 месяца назад. Врио губернатора Хоценко 10 апреля также назначил его и заместителем председателя облправительства. У Кротта после ухода по собственному желанию Леонида Гурьяна осталось еще четыре зама: Лариса Жукова (первый заместитель), Оксана Груздева, Елена Корчагина и Николай Сергеев.