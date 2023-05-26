Замминистра образования Леонид Гурьян уволился из правительства Омской области

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Команда минобразования Омской области несет потери. 25 мая был последний рабочий день у заместителя министра образования Леонида Гурьяна. Эту информацию Городу55 подтвердил руководитель ведомства Иван Кротт.
«Конечно, подтверждаю. Человек сам захотел уйти. Пока непонятно, кого назначат на место Гурьяна», — сказал министр образования.
Напомним, что Леонида Гурьяна, проработавшего в сфере образования более 20 лет, назначили на должность замминистра в сентябре прошлого года вместо Дмитрия Аверина, который не справился со своими обязанностями.
Гурьян отвечал за «вопросы эффективного управления имуществом, материально-технического, транспортного обеспечения, вопросы связи, развития информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности, организации деятельности по планированию и осуществлению закупок». Курировал он и капитальный ремонт школ, а региону как раз в следующем году предстоит масштабное обновление сразу 19 учебных заведений.
Добавим, что Иван Кротт возглавил минобразования Омской области 1,5 месяца назад. Врио губернатора Хоценко 10 апреля также назначил его и заместителем председателя облправительства. У Кротта после ухода по собственному желанию Леонида Гурьяна осталось еще четыре зама: Лариса Жукова (первый заместитель), Оксана Груздева, Елена Корчагина и Николай Сергеев.