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Замминистра образования Леонид Гурьян уволился из правительства Омской области

26 мая 2023, 04:16
Фото: Правительство Омской области
Леонид Гурьян
Пока неизвестно, кто именно займет место чиновника, отвечавшего за эффективное управление имуществом и капремонт школ.

Команда минобразования Омской области несет потери. 25 мая был последний рабочий день у заместителя министра образования Леонида Гурьяна. Эту информацию Городу55 подтвердил руководитель ведомства Иван Кротт.

«Конечно, подтверждаю. Человек сам захотел уйти. Пока непонятно, кого назначат на место Гурьяна», — сказал министр образования.

Напомним, что Леонида Гурьяна, проработавшего в сфере образования более 20 лет, назначили на должность замминистра в сентябре прошлого года вместо Дмитрия Аверина, который не справился со своими обязанностями.

Гурьян отвечал за «вопросы эффективного управления имуществом, материально-технического, транспортного обеспечения, вопросы связи, развития информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности, организации деятельности по планированию и осуществлению закупок». Курировал он и капитальный ремонт школ, а региону как раз в следующем году предстоит масштабное обновление сразу 19 учебных заведений.

Добавим, что Иван Кротт возглавил минобразования Омской области 1,5 месяца назад. Врио губернатора Хоценко 10 апреля также назначил его и заместителем председателя облправительства. У Кротта после ухода по собственному желанию Леонида Гурьяна осталось еще четыре зама: Лариса Жукова (первый заместитель), Оксана Груздева, Елена Корчагина и Николай Сергеев.

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#Юлия Истомина#Министерство образования#Замминистра#Иван кротт#Образование#Увольнение#Правительство Омской области#Общество#Политика#Новости#Омск#Омская область
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