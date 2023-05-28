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В два раза дешевле. Владелец омского бара-ресторана не может продать свой бизнес

28 мая 2023, 13:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Цена омского бара «Давай на ты» снизилась почти на 2 млн рублей

Собственник безуспешно пытается продать готовый бизнес три недели.

Бизнес за три недели подешевел в два раза. Речь о баре-ресторане «Давай на ты», что на проспекте Карла Маркса, 18/1. О его продаже мы писали 7 мая. Тогда цена составляла 3 млн 300 тысяч рублей.

Сегодня, 28 мая, мы наблюдаем за тем же объявлением. Стоимость снизилась до 1 млн 490 тысяч рублей. В предложении также видно, что ранее владелец предлагал за бар 2 млн 100 тысяч рублей. Покупателей, очевидно, не устраивает ценник, либо их вовсе нет.

Напомним, помещение ресторана находится в аренде. Внутри — ремонт. В Омске заведение работает два года, есть штат сотрудников. Собственник говорит, что можно продолжать деятельность без остановки, несмотря на сделку.

Давай на Ты. В Омске продают бар-ресторан за 3,3 млн руб
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#Бизнес#Продажа#Экономика#Новости#Омск
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