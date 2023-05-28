В два раза дешевле. Владелец омского бара-ресторана не может продать свой бизнес

Сегодня, 28 мая, мы наблюдаем за тем же объявлением. Стоимость снизилась до 1 млн 490 тысяч рублей. В предложении также видно, что ранее владелец предлагал за бар 2 млн 100 тысяч рублей. Покупателей, очевидно, не устраивает ценник, либо их вовсе нет.