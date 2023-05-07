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Давай на Ты. В Омске продают бар-ресторан за 3,3 млн руб

7 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске продают бар-ресторан за 3,3 млн руб

Причина продажи готового бизнеса не уточняется.

На одном из сайтов объявлений 6 мая появилось предложение о продаже готового бизнеса в Омске. Речь о баре-ресторане «Давай на Ты» по адресу: проспект Карла Маркса, 18/1. Цена — 3 млн 300 тыс рублей.

Автор объявления поясняет, что в указанном районе высокая проходимость из-за торговых центров и учебных заведений рядом. Помещение находится в аренде. Бар отремонтирован. В Омске он работает уже два года, есть штат сотрудников. «Можно продолжать работу без остановки деятельности», — говорится на сайте.

Помимо бизнеса продаются и аккаунты в социальных сетях, а также оригинальные рецепты и концепция развития. Бар имеет панорамные окна, летнюю веранду, выполнен в необычном дизайне. Есть постоянная база клиентов и поставщиков.

В предложение входят технические элементы, например, холодильное оборудование и сигнализация.

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#Продажа#Бизнес#Объявление#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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