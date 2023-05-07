Давай на Ты. В Омске продают бар-ресторан за 3,3 млн руб

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
На одном из сайтов объявлений 6 мая появилось предложение о продаже готового бизнеса в Омске. Речь о баре-ресторане «Давай на Ты» по адресу: проспект Карла Маркса, 18/1. Цена — 3 млн 300 тыс рублей.
Автор объявления поясняет, что в указанном районе высокая проходимость из-за торговых центров и учебных заведений рядом. Помещение находится в аренде. Бар отремонтирован. В Омске он работает уже два года, есть штат сотрудников. «Можно продолжать работу без остановки деятельности», — говорится на сайте.
Помимо бизнеса продаются и аккаунты в социальных сетях, а также оригинальные рецепты и концепция развития. Бар имеет панорамные окна, летнюю веранду, выполнен в необычном дизайне. Есть постоянная база клиентов и поставщиков.
В предложение входят технические элементы, например, холодильное оборудование и сигнализация.