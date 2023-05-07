Давай на Ты. В Омске продают бар-ресторан за 3,3 млн руб

Автор объявления поясняет, что в указанном районе высокая проходимость из-за торговых центров и учебных заведений рядом. Помещение находится в аренде. Бар отремонтирован. В Омске он работает уже два года, есть штат сотрудников. «Можно продолжать работу без остановки деятельности», — говорится на сайте.