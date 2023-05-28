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Инвестиции и доставка. Как мошенники обманывают омичей по телефону

28 мая 2023, 04:00
Фото: 1MI
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За неделю мошенники похитили у омичей почти 14 млн рублей

Статистику представили в областной прокуратуре.

Областная прокуратура опубликовала еженедельную сводку по мобильному мошенничеству. С начала года в регионе зарегистрировано 2 388 хищений. Общая сумма ущерба — 279,3 млн рублей. За минувшую неделю — 76 преступлений на 13,6 млн рублей.

22 мая в полицию обратилась 64-летняя омичка. Рассказала, что под предлогом онлайн-инвестиций злоумышленники похитили с карты почти пять миллионов рублей. Днем позже, 23 мая, к правоохранителям за помощью пришел безработный 31-летний местный житель. Пояснил, что хотел заказать доставку габаритного товара, но попался мошенникам. Лишился 20 тысяч рублей.

Специалисты надзорного органа призывают омичей сохранять бдительность.

Старые добрые «сотрудники банка». Омичи отдали мошенникам почти 266 млн рублей
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#Мошенничество#Прокуратура#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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