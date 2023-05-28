Инвестиции и доставка. Как мошенники обманывают омичей по телефону

22 мая в полицию обратилась 64-летняя омичка. Рассказала, что под предлогом онлайн-инвестиций злоумышленники похитили с карты почти пять миллионов рублей. Днем позже, 23 мая, к правоохранителям за помощью пришел безработный 31-летний местный житель. Пояснил, что хотел заказать доставку габаритного товара, но попался мошенникам. Лишился 20 тысяч рублей.