Инвестиции и доставка. Как мошенники обманывают омичей по телефону

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Областная прокуратура опубликовала еженедельную сводку по мобильному мошенничеству. С начала года в регионе зарегистрировано 2 388 хищений. Общая сумма ущерба — 279,3 млн рублей. За минувшую неделю — 76 преступлений на 13,6 млн рублей.
22 мая в полицию обратилась 64-летняя омичка. Рассказала, что под предлогом онлайн-инвестиций злоумышленники похитили с карты почти пять миллионов рублей. Днем позже, 23 мая, к правоохранителям за помощью пришел безработный 31-летний местный житель. Пояснил, что хотел заказать доставку габаритного товара, но попался мошенникам. Лишился 20 тысяч рублей.
Специалисты надзорного органа призывают омичей сохранять бдительность.