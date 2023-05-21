Старые добрые «сотрудники банка». Омичи отдали мошенникам почти 266 млн рублей

17 мая в полицию обратилась 66-летняя жительница Кировского округа. Рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Заявил, что нужно погасить кредит, взятый посторонними лицами. Омичка лишилась 161 тысячи рублей. В этот же день за помощью к правоохранителям обратился 36-летний военнослужащий. С его карты под предлогом заработка в интернет-магазине похитили почти 40 тысяч рублей.