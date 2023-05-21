Старые добрые «сотрудники банка». Омичи отдали мошенникам почти 266 млн рублей

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Региональная прокуратура представила еженедельную сводку по мобильному мошенничеству в Омской области. С начала года зафиксировано 2 268 дистанционных хищений. Общая сумма ущерба — 265,7 млн рублей.
За минувшую неделю на средства омичей покушались 106 раз. Мошенникам удалось выручить 15,7 млн рублей.
17 мая в полицию обратилась 66-летняя жительница Кировского округа. Рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка. Заявил, что нужно погасить кредит, взятый посторонними лицами. Омичка лишилась 161 тысячи рублей. В этот же день за помощью к правоохранителям обратился 36-летний военнослужащий. С его карты под предлогом заработка в интернет-магазине похитили почти 40 тысяч рублей.
Надзорный орган обращается к жителям региона: реальные банковские работники не требуют сообщения паролей кодов, совершения платежей. Убедиться в информации можно самостоятельно, номер указан на карте.
Напомним, ранее мы сообщали, что мошенники стали использовать нейросеть для обмана граждан: