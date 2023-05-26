Омский предприниматель Алексей Царук создал еще две компании

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Известный омский бизнесмен Алексей Царук создал сразу две новых компании. Это общества с ограниченной ответственностью «Торговый город» и «Ареал», прописанные по одному и тому же адресу (на улице Декабристов) и имеющие одну и ту же специализацию — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». В уставных капиталах по 10 тысяч рублей, в обоих случаях бенефициар стал еще и директором.
Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов.