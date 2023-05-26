Омский предприниматель Алексей Царук создал еще две компании

Известный омский бизнесмен Алексей Царук создал сразу две новых компании. Это общества с ограниченной ответственностью «Торговый город» и «Ареал», прописанные по одному и тому же адресу (на улице Декабристов) и имеющие одну и ту же специализацию — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». В уставных капиталах по 10 тысяч рублей, в обоих случаях бенефициар стал еще и директором.