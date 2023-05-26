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Омский предприниматель Алексей Царук создал еще две компании

26 мая 2023, 10:45
Фото: 1MI
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Специальность обеих фирм — аренда и управление недвижимостью.

Известный омский бизнесмен Алексей Царук создал сразу две новых компании. Это общества с ограниченной ответственностью «Торговый город» и «Ареал», прописанные по одному и тому же адресу (на улице Декабристов) и имеющие одну и ту же специализацию — «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». В уставных капиталах по 10 тысяч рублей, в обоих случаях бенефициар стал еще и директором.

Напомним: Алексей Царук владеет и руководит компанией «ТД СНК» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, которая занимается поставками песка, щебня и битума для строительных и дорожных компаний. В числе ее клиентов часто можно встретить омское УДХБ и государственные ДРСУ. С именем Царука связан и ряд других бизнес-активов.

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#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Бизнес#Новости#Алексей Царук
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