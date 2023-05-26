Омские студенты разрабатывают искусственный интеллект для нефтяной промышленности

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47-я региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь третьего тысячелетия» прошла на площадке ОмГУ им. Ф. М. Достоевского. Отдельную подсекцию форума посвятили digital-технологиям в сфере нефтепереработки.
К экспертизе студенческих проектов машинного обучения для развивающегося в Омске катализаторного бизнеса привлекли профильную «дочку» «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Каталитические системы». Специалисты предприятия оценили кейсы по созданию программ для современного промышленного производства, разработанные старшекурсниками вуза в командах.
В частности, молодые исследователи применили технологии искусственного интеллекта для анализа и прогнозирования цен на рынке компонентов катализаторов, а также для просчета цикличности поставок катализаторов на нефтеперерабатывающие заводы.
«Студенты представили нам наработки, связанные с катализаторным бизнесом. Большинство проектов имеют практическую составляющую, и, возможно, станут основой для нашего дальнейшего сотрудничества с ребятами. Мы активно работаем с молодыми кадрами, берем студентов на практику, трудоустраиваем выпускников. Часть объектов завода уже запущена или запускается, мы набираем персонал. Нашему современному технологичному предприятию нужны квалифицированные, заинтересованные в развитии сотрудники», — отметил заместитель генерального директора «Газпромнефть — Каталитические системы» Никита Поляков.
Представители ОмГУ отмечают, что сотрудничество с новым предприятием полезно и для студентов, и для вуза в целом.
«Мы высоко ценим сотрудничество с „Газпромнефть — Каталитическими системами“ — современным, высокотехнологичным предприятием. Сотрудничество с реальным сектором экономики необходимо для качественной работы вуза. Взаимодействуя с потенциальными работодателями и заказчиками, наши студенты получают возможность реально оценить потребности отрасли, понять, какая именно проблематика сейчас актуальна. Именно партнерство вуза и бизнеса позволяет готовить квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда», — отметила декан факультета экономики, психологии и менеджмент Татьяна Стукен.
Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске современное производство катализаторов — специальных веществ для переработки нефти и выпуска топлива. Российское производство катализаторов необходимо, чтобы обеспечить технологический суверенитет отечественной нефтепереработки. На будущем заводе внедряются новейшие системы управления и автоматизации, которые гарантируют точность и качество всех этапов производства.