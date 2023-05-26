Омские студенты разрабатывают искусственный интеллект для нефтяной промышленности

Напомним, «Газпромнефть — Каталитические системы» строит в Омске современное производство катализаторов — специальных веществ для переработки нефти и выпуска топлива. Российское производство катализаторов необходимо, чтобы обеспечить технологический суверенитет отечественной нефтепереработки. На будущем заводе внедряются новейшие системы управления и автоматизации, которые гарантируют точность и качество всех этапов производства.