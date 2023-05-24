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Испугались конкуренции. В Омске оказалась невостребованной земля возле «Меги»

24 мая 2023, 08:57
Фото: 1MI
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Никто не захотел арендовать участок на Левобережье Омска под строительство ТЦ

Договор аренды собирались заключить на 10 лет и 8 месяцев.

Депимущества городской администрации не смог найти желающих арендовать земельный участок площадью свыше 23 тысяч кв. м в Кировском округе. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, поэтому торги признали несостоявшимися. Вероятно, скоро организатор аукциона — департамент архитектуры — попытается еще раз найти арендаторов.

Участок с кадастровым номером 55:36:130127:1018 предполагалось сдать на 10 лет и 8 месяцев. Размер ежегодной арендной платы — 8,8 млн рублей (начальная стоимость).

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Использовать землю на Бульваре Архитекторов можно под строительство торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Правда, по соседству, уже работают «Мега», «Леруа Мерлен», гипермаркет «Триумф вкуса» и несколько автоцентров.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске с молотка ушли последние корпуса завода им. Козицкого. Земельно-имущественный комплекс достался за 190,7 млн рублей пермской компании — ООО «Омск Диджитал». По условиям сделки, она должна построить на месте бывших заводских цехов технопарк.

Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
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#Юлия Истомина#Строительство#Торговый центр#Земельный участок#Торги#Департамент имущественных отношений#Департамент архитектуры#Общество#Город#Новости#Омск
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