Испугались конкуренции. В Омске оказалась невостребованной земля возле «Меги»

Депимущества городской администрации не смог найти желающих арендовать земельный участок площадью свыше 23 тысяч кв. м в Кировском округе. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, поэтому торги признали несостоявшимися. Вероятно, скоро организатор аукциона — департамент архитектуры — попытается еще раз найти арендаторов.