Испугались конкуренции. В Омске оказалась невостребованной земля возле «Меги»

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Депимущества городской администрации не смог найти желающих арендовать земельный участок площадью свыше 23 тысяч кв. м в Кировском округе. На участие в аукционе не поступило ни одной заявки, поэтому торги признали несостоявшимися. Вероятно, скоро организатор аукциона — департамент архитектуры — попытается еще раз найти арендаторов.
Участок с кадастровым номером 55:36:130127:1018 предполагалось сдать на 10 лет и 8 месяцев. Размер ежегодной арендной платы — 8,8 млн рублей (начальная стоимость).
Использовать землю на Бульваре Архитекторов можно под строительство торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Правда, по соседству, уже работают «Мега», «Леруа Мерлен», гипермаркет «Триумф вкуса» и несколько автоцентров.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске с молотка ушли последние корпуса завода им. Козицкого. Земельно-имущественный комплекс достался за 190,7 млн рублей пермской компании — ООО «Омск Диджитал». По условиям сделки, она должна построить на месте бывших заводских цехов технопарк.