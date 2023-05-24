У омских погорельцев списали в счет кредита выданные на восстановление дома деньги

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Одна из семей в деревне Луговая (Тюкалинский район) пережила этой весной крупный пожар. В конце апреля их дом полностью сгорел. Пострадавшая женщина получила материальную поддержку от областного правительства, однако деньги тут же были списаны банком.
Прокуратура вмешалась в дело. По информации надзорного ведомства, сельчанке выделили больше 90 тыс рублей. Далее средства автоматически снялись банком, чтобы погасить долг по кредитному договору. Тюкалинский межрайонный прокурор настоял на возврате денег, объяснив ситуацию руководителю банковской организации.
Известно, что сейчас погорельцы получили назад средства, которые власти выделили им из областного бюджета.
Ранее Город55 писал о предоставлении материальной помощи пострадавшим от лесных пожаров. В общей сложности на эти цели выделено порядка 9 млн рублей.