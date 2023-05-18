В Омской области на покупку домов для погорельцев выделили 9 млн рублей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Для погорельцев из Омской области выделили деньги на покупку жилья. Подробности рассказал сегодня, 18 мая, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Выделяем порядка 9 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Омской области на приобретение домов для жителей Большереченского, Крутинского, Тарского и Тюкалинского районов, которые пострадали от ландшафтных пожаров в конце апреля — начале мая», — написал Хоценко.
Глава региона добавил, что жилье уже подобрано, идет распределение денег.
В конце апреля и в начале мая в Омской области бушевали лесные и ландшафтные пожары. Огонь перекидывался и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района. Ранее погорельцам выплатили компенсацию — по 150 тысяч рублей.