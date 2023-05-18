В Омской области на покупку домов для погорельцев выделили 9 млн рублей

В конце апреля и в начале мая в Омской области бушевали лесные и ландшафтные пожары. Огонь перекидывался и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района. Ранее погорельцам выплатили компенсацию — по 150 тысяч рублей.