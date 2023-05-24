Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Жалобы омичей на качество атмосферного воздуха продолжаются. Жители города рассказывают о удушливых противных запахах, из-за которых ухудшается самочувствие — возникает тошнота, слабость, головокружение. Некоторые не могут находиться на улице, а кому-то в жару приходится закрывать окно.
Омск затянуло дымкой еще вечером, 21 мая. Как позже выяснилось, в Ленинском округе на улице Заслонова была превышена концентрация сероводорода в 3,3 раза. Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий. К 11 утра 22 мая выбросы должны были рассеяться, однако режим «черного неба» вводили и в последующие дни.
В региональном минприроды сообщили, что в ночь с 22 по 23 мая автоматизированный пост на улице Заслонова зафиксировал очередное превышение ПДК сероводорода, но уже в 7,2 раза. В других административных округах, по данным министерства, выбросов не было.
В ночь с 23 по 24 мая в Ленинском округе автоматизированный пост вновь зарегистрировал превышение в воздухе сероводорода (в 1,37 раз), но за эти дни выезда передвижной эколаборатории до сих пор не было организовано.
«Проведен анализ государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по результатам которого установлен потенциальный источник загрязнения», — вместе с тем заметили в профильном ведомстве.
Информацию об этом, по словам пресс-службы министерства, передали в Росприроднадзор. Отметим, что жалобы на качество воздуха все еще поступают от омичей. Химический запах уже ощущают и жители городка Нефтяников, и жители Левобережья.