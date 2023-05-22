В «Омскгазсети», связанной с делом Калинина, появился конкурсный управляющий

«Омскгазсеть» упоминалась в материалах уголовного дела депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Прокуратура считала, что фигуранты этого дела использовали эту компанию, чтобы брать у нее в аренду газораспределительные сети и таким образом искусственно завышать тарифы на газ. Суд согласился с таким видением ситуации и отправил Калинина в колонию на 16 лет. Орлов тогда же получил 6 лет тюрьмы.