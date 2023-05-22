В «Омскгазсети», связанной с делом Калинина, появился конкурсный управляющий

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В обществе с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» появился новый постоянный руководитель. Как писал Город55, совсем недавно компания была признана банкротом, и в связи с этим суд назначил конкурсного управляющего. Этот пост занял Сергей Козлов (до этого временный управляющий), который параллельно управляет ООО «Вояж» — еще одной обанкротившейся фирмой, принадлежащей Джалалудину Мусаеву.
Интересно, что в прошлом Козлов был конкурсным управляющим ряда фирм, зарегистрированных на Чукотке, в городах Анадырь и Билибино. В его послужном списке также работа в ряде компаний из Тюмени и Новосибирска.
Напомним: процедура банкротства «Омскгазсети» была запущена еще в августе 2022 года по заявлению ее руководства. Единственным владельцем уставного капитала компании является Александр Орлов, специализация фирмы — «Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки».
«Омскгазсеть» упоминалась в материалах уголовного дела депутата Заксобрания Омской области Сергея Калинина. Прокуратура считала, что фигуранты этого дела использовали эту компанию, чтобы брать у нее в аренду газораспределительные сети и таким образом искусственно завышать тарифы на газ. Суд согласился с таким видением ситуации и отправил Калинина в колонию на 16 лет. Орлов тогда же получил 6 лет тюрьмы.