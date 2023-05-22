Настоящее лето. В Омскую область к концу недели придут дожди и грозы

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что рабочая неделя в Омской области начнется с хорошей, комфортной погоды.
Кстати, вчера, 21 мая, в Омске стояла по-настоящему летняя жара +24…+26 градусов. И теперь до 25 мая в регионе сохранится теплая погода без осадков. Кроме того, среднесуточная температура поднимется выше нормы на целых 2-8 градуса.
С 23 мая воздух прогреется до 11 градусов тепла, местами до +1. Дневной прогрев — +22 до +27 градусов.
«Однако в травостое в отдельные дни сохранится вероятность слабых заморозков. Интенсивность заморозков будет зависеть от рельефа местности, влажности почвы, наличия или отсутствия растительного покрова, а степень устойчивости растений к заморозкам — от вида, сорта и фазы развития», — уточнили синоптики.
Отметим, что антициклон разрушится только к концу рабочей недели. В пятницу, 26 мая, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, усиление ветра порывами до 18 м/с.