Настоящее лето. В Омскую область к концу недели придут дожди и грозы

Кстати, вчера, 21 мая, в Омске стояла по-настоящему летняя жара +24…+26 градусов. И теперь до 25 мая в регионе сохранится теплая погода без осадков. Кроме того, среднесуточная температура поднимется выше нормы на целых 2-8 градуса.



С 23 мая воздух прогреется до 11 градусов тепла, местами до +1. Дневной прогрев — +22 до +27 градусов.