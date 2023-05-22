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Настоящее лето. В Омскую область к концу недели придут дожди и грозы

22 мая 2023, 12:10
Фото: Город55
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После жары в Омскую область придут дожди и грозы

На 21 мая 5 класс горимости наблюдается практически на всей северной половине Омской области. В южных районах, включая областной центр, 3 класс горимости.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что рабочая неделя в Омской области начнется с хорошей, комфортной погоды.

Кстати, вчера, 21 мая, в Омске стояла по-настоящему летняя жара +24…+26 градусов. И теперь до 25 мая в регионе сохранится теплая погода без осадков. Кроме того, среднесуточная температура поднимется выше нормы на целых 2-8 градуса.

С 23 мая воздух прогреется до 11 градусов тепла, местами до +1. Дневной прогрев — +22 до +27 градусов.

«Однако в травостое в отдельные дни сохранится вероятность слабых заморозков. Интенсивность заморозков будет зависеть от рельефа местности, влажности почвы, наличия или отсутствия растительного покрова, а степень устойчивости растений к заморозкам — от вида, сорта и фазы развития», — уточнили синоптики.

Отметим, что антициклон разрушится только к концу рабочей недели. В пятницу, 26 мая, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, усиление ветра порывами до 18 м/с.

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#Ксения Карагодина#Омск#Погода#Обь-Иртышское УГМС#Жара#Жара в Омске#Прогноз погоды#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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