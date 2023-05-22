Укрывайте грядки. Омичей предупредили об опасном явлении природы

Главное управление МЧС России по Омской области сообщает, что в регионе до 24 мая сохранится опасное явление: заморозки в травостое от -0 до -5 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.