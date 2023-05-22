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Укрывайте грядки. Омичей предупредили об опасном явлении природы

22 мая 2023, 11:32
Фото: Главное управление МЧС России по Омской области
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В Омской области сохранятся заморозки от -0 до -5 градусов

Опасное явление продлится до 24 мая.

Главное управление МЧС России по Омской области сообщает, что в регионе до 24 мая сохранится опасное явление: заморозки в травостое от -0 до -5 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В связи с этим рекомендует садоводам обеспечить укрытие сельскохозяйственных культур полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, пешеходов просят быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц. Водителям в эти дни лучше не совершать опасные маневры и строго соблюдать скоростной режим.

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#Ксения Карагодина#Синоптики#Погода#Опасная погода#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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