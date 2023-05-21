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Отношение руководства, непрофессионализм и зарплата. От чего омичи страдают на работе

21 мая 2023, 11:54
Фото: 1MI
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На работе омичам доставляет стресс чаще всего негатив руководителя

Женщины чаще конфликтуют с коллегами, а мужчины говорят о некомпетентности.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие факторы стресса беспокоят их на работе.

Самый популярный ответ — плохое отношение начальства к подчиненным. Так ответили 16% респондентов. Еще 12% считают основным источником проблем поведение коллег. 8% говорят о непрофессионализме руководства, а 7% — о низкой зарплате.

По 5% опрошенных отметили некорректные задачи и невыполнимые сроки. По 4% рассказали о перегрузке и поведении клиентов. 1% омичей заявил: «бардак в компании».

Выяснилось, от негатива со стороны руководства чаще страдают женщины, они же подвержены конфликтам с коллегами. А мужчины больше страдают от непрофессионализма в команде.

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#Опросы#Работа#Общество#Новости#Омск#Омская область
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