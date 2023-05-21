Отношение руководства, непрофессионализм и зарплата. От чего омичи страдают на работе

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить, какие факторы стресса беспокоят их на работе.
Самый популярный ответ — плохое отношение начальства к подчиненным. Так ответили 16% респондентов. Еще 12% считают основным источником проблем поведение коллег. 8% говорят о непрофессионализме руководства, а 7% — о низкой зарплате.
По 5% опрошенных отметили некорректные задачи и невыполнимые сроки. По 4% рассказали о перегрузке и поведении клиентов. 1% омичей заявил: «бардак в компании».
Выяснилось, от негатива со стороны руководства чаще страдают женщины, они же подвержены конфликтам с коллегами. А мужчины больше страдают от непрофессионализма в команде.