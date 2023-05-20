Уже сегодня. В Омске пройдет «Ночь музеев — 2023»

Сегодня, 20 мая, с 6 часов вечера стартует «Ночь музеев». В акции примут участие 40 экскурсоводов, 120 волонтеров, 15 фотографов и свыше 50 представителей прессы.



Омичей ждет 35 площадок — это музеи, учреждения культуры и даже улица Музейная сегодня станет полноценным участником акции. Кроме того, в этом году в акции примут участие: Омская филармония, Парк «Вокруг света», Музейный кабинет геологии ОмГПУ, Музей по изучению истории и культуры родного края во Дворце творчества, Выставочный центр омских железнодорожников, выставочное пространство «История омского спорта».