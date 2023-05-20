Уже сегодня. В Омске пройдет «Ночь музеев — 2023»

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:58
Сегодня, 20 мая, с 6 часов вечера стартует «Ночь музеев». В акции примут участие 40 экскурсоводов, 120 волонтеров, 15 фотографов и свыше 50 представителей прессы.
Омичей ждет 35 площадок — это музеи, учреждения культуры и даже улица Музейная сегодня станет полноценным участником акции. Кроме того, в этом году в акции примут участие: Омская филармония, Парк «Вокруг света», Музейный кабинет геологии ОмГПУ, Музей по изучению истории и культуры родного края во Дворце творчества, Выставочный центр омских железнодорожников, выставочное пространство «История омского спорта».
Отметим, что в 9 часов вечера на улице Музейной запланирован концерт, а через пару часов начнется шоу архитектурного 3D-маппинга. Шоу пройдет в сопровождении авторской музыки известного омского диджея, руководителя студии электронной музыки Александра Смоленского и его учеников.
С программой «Ночи музеев» можно ознакомиться здесь.