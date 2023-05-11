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Световое шоу, секс-просвет и тайны цирка. Омичей приглашают на «Ночь музеев»

11 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
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Омичам представили программу «Ночи музеев»

В день акции, которая в этом году носит название «Ночь впечатлений» по городу будут курсировать автобусы-шаттлы. Всего четыре маршрута: художественный, музыкальный, театральный и исторический.

В следующую субботу, 20 мая, с 6 вечера и до полуночи в Омске пройдет акция «Ночь музеев». Развлечения и экспозиции в этот день подготовят почти 4 десятка площадок.

Так, на улице Музейной пройдет световое шоу под диджей-сет, в городском музее «Искусство Омска» подготовят программу с секс-просветом, цирк проведет экскурсии и расскажет о своих тайнах, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» будет работать до 2-х часов ночи.

Посетить музеи-участники можно самостоятельно, купив как физические входные билеты в музеи в день акции, так и электронные на официальных сайтах музеев до начала и во время проведения акции.

В день акции, которая в этом году носит название «Ночь впечатлений» по городу будут курсировать автобусы-шаттлы. Всего четыре маршрута: художественный, музыкальный, театральный и исторический.

Подробнее о развлечениях и экспозиции можно узнать в программе акции.

«Узнавали будущее, пели, танцевали, развлекались». В Омске состоялась «Ночь музеев»
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Культура#Культура55#Музей#Ночь музеев#Выставки
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