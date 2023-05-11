Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В следующую субботу, 20 мая, с 6 вечера и до полуночи в Омске пройдет акция «Ночь музеев». Развлечения и экспозиции в этот день подготовят почти 4 десятка площадок.
Так, на улице Музейной пройдет световое шоу под диджей-сет, в городском музее «Искусство Омска» подготовят программу с секс-просветом, цирк проведет экскурсии и расскажет о своих тайнах, а колесо обозрения в парке «Вокруг света» будет работать до 2-х часов ночи.
Посетить музеи-участники можно самостоятельно, купив как физические входные билеты в музеи в день акции, так и электронные на официальных сайтах музеев до начала и во время проведения акции.
В день акции, которая в этом году носит название «Ночь впечатлений» по городу будут курсировать автобусы-шаттлы. Всего четыре маршрута: художественный, музыкальный, театральный и исторический.
Подробнее о развлечениях и экспозиции можно узнать в программе акции.