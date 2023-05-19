Скончался на месте. В Амурском поселке омич задавил мужчину на пешеходе

Водитель 1991 года рождения двигался на Toyota и в районе дома № 29 сбил неизвестного. Человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Его личность еще пока устанавливается, сообщили в полиции.