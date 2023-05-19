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Скончался на месте. В Амурском поселке омич задавил мужчину на пешеходе

19 мая 2023, 02:46
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Амурском поселке Омска произошла смертельная авария с мужчиной

Пока личность погибшего не установлена.

Полицейские получили сообщение о ДТП вчера, 18 мая, около 18:50. Несчастный случай произошел недалеко от Омской гуманитарной академии. По данным региональной Госавтоинспекции, все случилось на улице 22-го Партсъезда.

Водитель 1991 года рождения двигался на Toyota и в районе дома № 29 сбил неизвестного. Человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Его личность еще пока устанавливается, сообщили в полиции.

Фото: УМВД РФ по Омской области

По факту случившегося сотрудники УМВД проводят проверку. Ранее смертельная авария произошла на улице 10 лет Октября. Нетрезвый водитель иномарки потерял управление и врезался в машину, стоявшую на обочине встречной полосы. Один человек погиб, другие были госпитализированы с различными травмами.

В отношении водителя завели уголовное дело и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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#Алина Ясинская#ДТП#Смертельное ДТП#Смертельная авария#Пешеходный переход#Пешеходы#Происшествия#Новости#Омск
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