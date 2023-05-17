В Омске пьяного водителя, виновного в гибели пассажира, взяли под стражу

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Прокуратура Омска поддержала ходатайство следствия об избрании водителю, обвиняемому в гибели человека, меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Куйбышевский районный суд г. Омска согласился с позицией прокуратуры, избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 13 июля 2023 года», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, что 14 мая произошло ДТП на улице 10 лет Октября. Пьяный водитель «Honda» не справился с управлением и в районе дома №219 наехал на «Nissan», который стоял на обочине встречной полосы. В результате столкновения «Honda» опрокинулась.
В итоге на месте происшествия скончался один из пассажиров, находившихся на обочине. Остальные участники аварии госпитализированы в медучреждение с различными травмами.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.