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В Омске пьяного водителя, виновного в гибели пассажира, взяли под стражу

17 мая 2023, 12:55
Фото: 55.мвд.рф
В результате столкновения один человек погиб и пятеро пострадали.

Прокуратура Омска поддержала ходатайство следствия об избрании водителю, обвиняемому в гибели человека, меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Куйбышевский районный суд г. Омска согласился с позицией прокуратуры, избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 13 июля 2023 года», — уточнили в прокуратуре.
Фото: 55.мвд.рф

Напомним, что 14 мая произошло ДТП на улице 10 лет Октября. Пьяный водитель «Honda» не справился с управлением и в районе дома №219 наехал на «Nissan», который стоял на обочине встречной полосы. В результате столкновения «Honda» опрокинулась.

В итоге на месте происшествия скончался один из пассажиров, находившихся на обочине. Остальные участники аварии госпитализированы в медучреждение с различными травмами.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Жуткая авария с погибшим и пятью пострадавшими в Омске заинтересовала прокуроров
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