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Муниципалитеты Омской области получат 263 млн на развитие дорожной инфраструктуры

18 мая 2023, 12:31
Фото: Город55
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Распределение субсидий утвердили на заседании регионального Правительства под председательством Виталия Хоценко.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что в этом году на развитие дорожной инфраструктуры выделили 263 млн рублей.

Так, 53,4 млн рублей направят на содержание дорог Омску, Марьяновскому району и Тевризскому городскому поселению. Кроме того, субсидии в размере 30,4 млн рублей пойдут на ремонт автодороги в Любинском районе на участке Федоровка — Александровка (западный обход) — СНТ «Автомобилист-2».


Также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» 3 района получат около 80 млн рублей на завершение строительства и реконструкции дорог. Речь идет о дороге к животноводческой ферме в Азовском районе, подъезде к сельхозпроизводителю ООО «Колос» в Горьковском районе и подъезде к деревне Вишневка.

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