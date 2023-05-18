Муниципалитеты Омской области получат 263 млн на развитие дорожной инфраструктуры

Так, 53,4 млн рублей направят на содержание дорог Омску, Марьяновскому району и Тевризскому городскому поселению. Кроме того, субсидии в размере 30,4 млн рублей пойдут на ремонт автодороги в Любинском районе на участке Федоровка — Александровка (западный обход) — СНТ «Автомобилист-2».





Также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» 3 района получат около 80 млн рублей на завершение строительства и реконструкции дорог. Речь идет о дороге к животноводческой ферме в Азовском районе, подъезде к сельхозпроизводителю ООО «Колос» в Горьковском районе и подъезде к деревне Вишневка.