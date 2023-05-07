«Поребрики уже крошатся». Омичи возмутились качеством ремонта дорог

Отметим, не все омичи встретили новость о внушительных темпах работы с радостью. В официальной группе мэрии под соответствующим постом мы обнаружили следующий комментарий: «В прошлом году на площади Лицкевича делали ремонт, поребрики уже крошатся. Есть ещё советские поребрики — лет 50 служат, а эти год не простояли». Другие пользователи тоже оказались недовольны качеством ремонта, некоторые обратили внимание на участки, которые нуждаются в обновлении.