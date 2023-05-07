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«Поребрики уже крошатся». Омичи возмутились качеством ремонта дорог

7 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI
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Омский асфальтовый завод выпустил более 10 тыс тонн смеси

Горожане отреагировали на новость об объемах выпуска смеси на асфальтовом заводе.

С конца марта 2023 года муниципальный асфальтовый завод выпустил 10 663 тонны смеси. Данные приводит мэрия. Минувшей ночью бригады выработали 550 тонн материала.

Чиновники уверены, что наличие собственного ресурса увеличивает скорость работы. Сейчас в Омске отремонтировано более 84 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В планах: обновление 450 участков улиц.

Отметим, не все омичи встретили новость о внушительных темпах работы с радостью. В официальной группе мэрии под соответствующим постом мы обнаружили следующий комментарий: «В прошлом году на площади Лицкевича делали ремонт, поребрики уже крошатся. Есть ещё советские поребрики — лет 50 служат, а эти год не простояли». Другие пользователи тоже оказались недовольны качеством ремонта, некоторые обратили внимание на участки, которые нуждаются в обновлении.

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#Статистика#Мэрия#Ремонт дорог#Ремонт#Общество#Город#Новости#Омск
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