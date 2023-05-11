Дошло до уголовного дела. В ДТП на омской трассе пострадала семья с двумя детьми

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:42
Сегодня, 11 мая, следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений), ход расследования на контроле Калачинской межрайонной прокуратуры Омской области.
ДТП произошло вчера, 10 мая, на трассе Омск — Новосибирск. Водитель «ГАЗели» вылетел на «встречку» и врезался в Nissan, в котором ехала молодая семья с двумя детьми.
В аварии пострадали водитель и пассажир «Газели», а также все члены семьи, которые ехали в Nissan: мальчики 2 и 9 лет, перевозимые без удерживающих устройств, их беременная мама и отец.
В итоге всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.