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Дошло до уголовного дела. В ДТП на омской трассе пострадала семья с двумя детьми

11 мая 2023, 12:40
Фото: Управление МВД России по Омской области

Из-за ДТП на омской трассе, в котором пострадали дети, завели уголовное дело

Авария произошла вчера, 10 мая, на трассе Омск — Новосибирск.

Сегодня, 11 мая, следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений), ход расследования на контроле Калачинской межрайонной прокуратуры Омской области.

ДТП произошло вчера, 10 мая, на трассе Омск — Новосибирск. Водитель «ГАЗели» вылетел на «встречку» и врезался в Nissan, в котором ехала молодая семья с двумя детьми.

В аварии пострадали водитель и пассажир «Газели», а также все члены семьи, которые ехали в Nissan: мальчики 2 и 9 лет, перевозимые без удерживающих устройств, их беременная мама и отец.

В итоге всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#Уголовное дело#ДТП#ДТП с пострадавшими#Дети#Несовершеннолетние дети#Общество#Город#Происшествия#Прокуратура#Новости#Омск#Омская область
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