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В Омске завершились поиски пенсионера, который мог нуждаться в медицинской помощи

14 мая 2023, 03:55
Фото: 1MI
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Новую информацию представили волонтеры.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о том, что 79-летний мужчина был найден мая. Пенсионер жив, здоровью ничего не угрожает.

Напомним, омич пропал 13 мая. Вышел из дома на Космическом проспекте и не вернулся.

Ранее мы рассказывали о поисках двух подростков. Сначала 13-летнего и 14-летнего мальчиков искали волонтеры, затем — полиция. Пропавших не было целые сутки. Позже прохожие по приметам узнали парней на улице Лукашевича. Выяснилось, подростки ночевали на чужой даче, они просто ушли из дома.

Ночевали на чужой даче. В Омске нашли пропавших мальчиков
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#Поиск#Поиск пропавших#Волонтерство#Общество#Новости#Омск
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