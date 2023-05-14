В Омске завершились поиски пенсионера, который мог нуждаться в медицинской помощи

Ранее мы рассказывали о поисках двух подростков. Сначала 13-летнего и 14-летнего мальчиков искали волонтеры, затем — полиция. Пропавших не было целые сутки. Позже прохожие по приметам узнали парней на улице Лукашевича. Выяснилось, подростки ночевали на чужой даче, они просто ушли из дома.