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Ночевали на чужой даче. В Омске нашли пропавших мальчиков

27 апреля 2023, 02:35
Фото: Город55
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Они исчезли вечером 25 апреля, взяв с собой продукты.

Двое одноклассников ушли из дома и не выходили на связь. Сначала их искали волонтеры поисково-спасательного отряда, а чуть позже к делу подключились сотрудники полиции. Через сутки, вечером 26 апреля, детей удалось найти.

Подростки 13 и 14 лет оказались в Кировском округе. Их увидели на улице Лукашевича, где они, по словам самих мальчиков, просто гуляли. Ночевку же ушедшие от родителей дети устроили на одной из чужих дач.

Школьников доставили в отдел полиции, где с ними встретился инспектор по делам несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении подростков не было совершено противоправных действий. Следователи вместе с полицейскими проводят проверку в связи со случившимся. Им предстоит оценить, в каких условиях живут дети, как их воспитывают.

Ранее Город55 составил инструкцию о том, что делать, если пропал человек. В материале указан порядок действий при исчезновении ребенка, куда обращаться в первую очередь и как связаться с волонтерами.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Алина Ясинская#Дети#Дети, подростки#Поиск пропавших#Поиск ребенка#Происшествия#Омск
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