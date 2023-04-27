Ночевали на чужой даче. В Омске нашли пропавших мальчиков

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Двое одноклассников ушли из дома и не выходили на связь. Сначала их искали волонтеры поисково-спасательного отряда, а чуть позже к делу подключились сотрудники полиции. Через сутки, вечером 26 апреля, детей удалось найти.
Подростки 13 и 14 лет оказались в Кировском округе. Их увидели на улице Лукашевича, где они, по словам самих мальчиков, просто гуляли. Ночевку же ушедшие от родителей дети устроили на одной из чужих дач.
Школьников доставили в отдел полиции, где с ними встретился инспектор по делам несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении подростков не было совершено противоправных действий. Следователи вместе с полицейскими проводят проверку в связи со случившимся. Им предстоит оценить, в каких условиях живут дети, как их воспитывают.
Ранее Город55 составил инструкцию о том, что делать, если пропал человек. В материале указан порядок действий при исчезновении ребенка, куда обращаться в первую очередь и как связаться с волонтерами.