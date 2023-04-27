Ночевали на чужой даче. В Омске нашли пропавших мальчиков

Школьников доставили в отдел полиции, где с ними встретился инспектор по делам несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении подростков не было совершено противоправных действий. Следователи вместе с полицейскими проводят проверку в связи со случившимся. Им предстоит оценить, в каких условиях живут дети, как их воспитывают.