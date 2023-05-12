В Омске 18 мая отключат холодную воду. Публикуем список адресов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
«Росводоканал» предупредил омичей об отключении холодной воды из-за ремонтных работ, которые пройдут в следующий четверг, 18 мая.
С 09:00 до 13:00 часов воды не будет по адресам:
1. ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;
2. ТД «Корона» — ул. Масленникова, 19;
3. Ул. Куйбышева, 81;
4. Ул. Масленникова, 17, 21, 23;
5. Ул. 20 лет РККА, 2.
С 10:00 до 23:00 часов временно отключат холодную воду следующим абонентам:
1. Пр. Мира 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62;
2. Ул. Малунцева 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 16, 14, 10, 8, 6, 6а, 4;
3. Пр. Культуры 12, 14, 16, 15, 13, 17а, 17, 18;
4. Ул. Энергетиков 7, 7а, 5, 9, 12, 8, 6, 6а, 4, 3, 3а, 2;
5. Ул. Комбинатский переулок 9, 7, 3, 5.
Ранее Город55 публиковал график отключения горячей воды в Омске на летний период 2023 года: