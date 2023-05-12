Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Изображение материала

В Омске 18 мая отключат холодную воду. Публикуем список адресов

12 мая 2023, 10:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, где в Омске отключат холодную воду 18 мая

На участках пройдут ремонтные работы.

«Росводоканал» предупредил омичей об отключении холодной воды из-за ремонтных работ, которые пройдут в следующий четверг, 18 мая.

С 09:00 до 13:00 часов воды не будет по адресам:

1. ЦТП-701 МП «Тепловая компания»;
2. ТД «Корона» — ул. Масленникова, 19;
3. Ул. Куйбышева, 81;
4. Ул. Масленникова, 17, 21, 23;
5. Ул. 20 лет РККА, 2.

С 10:00 до 23:00 часов временно отключат холодную воду следующим абонентам:

1. Пр. Мира 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62;
2. Ул. Малунцева 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 16, 14, 10, 8, 6, 6а, 4;
3. Пр. Культуры 12, 14, 16, 15, 13, 17а, 17, 18;
4. Ул. Энергетиков 7, 7а, 5, 9, 12, 8, 6, 6а, 4, 3, 3а, 2;
5. Ул. Комбинатский переулок 9, 7, 3, 5.

Ранее Город55 публиковал график отключения горячей воды в Омске на летний период 2023 года:

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Водоканал#Отключение#Отключение воды#Ремонт водопровода#Город#Общество#ЖКХ#Омск
Подпишитесь
Евгений Фомин назначил себя директором «Сибирского кондитера»
Сегодня, 06:58
Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний
Сегодня, 06:06
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 06:41
«Успели потушить!» Омичи опасаются пожара из-за свалки рядом со школой
Сегодня, 03:20
Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»
Сегодня, 10:39
Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву
Сегодня, 08:48