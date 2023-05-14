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Абонент доступен. По телефону у омичей похитили 250 млн рублей

14 мая 2023, 04:36
Фото: 1MI
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С начала года у омичей по телефону похитили 250 млн рублей

Статистику по итогам недели и за весь 2023 год.

С начала 2023 года в Омской области зафиксировано 2 110 дистанционных хищений. Общая сумма ущерба — 250 миллионов рублей. За минувшую неделю произошло 95 таких преступлений, омичи лишились более 12 миллионов рублей.

8 мая в полицию обратился мужчина. Рассказал, что ему позвонили якобы банковские работники и под предлогом продажи товаров похитили 207 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Еще один случай произошел 7 мая в Тевризском районе. Кочегар заявил о хищении почти шести тысяч рублей, мужчина изначально хотел продать велосипед.

Статистику представили в областной прокуратуре. Там же подготовили памятку: как распознать мошенников. Реальные сотрудники банков никогда не просят пароли, коды и не запрашивают финансовые операции. Всегда можно самому позвонить в службу безопасности и все выяснить.

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#Мошенники#Телефонные мошенники#Статистика#Прокуратура#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
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