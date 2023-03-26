Роковой звонок. Воспитатель детсада лишилась всех денег после беседы с «ФСБ»

Омичке позвонили с неизвестного номера. Сообщили, что она может стать фигурантом уголовного дела, мол, часто переводит деньги запрещенным организациям. Собеседник представился сотрудником ФСБ. Потерпевшая все отрицала. «Федерал» сделал вид, что поверил, но предложил провести якобы переактивацию счета. Проще говоря — перевести все средства на другой счет. Деньги должны были вернуться через сутки, но этого не произошло.