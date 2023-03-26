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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Роковой звонок. Воспитатель детсада лишилась всех денег после беседы с «ФСБ»

26 марта 2023, 10:49
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка поверила лже-сотруднику ФСБ и перевела ему 120 тыс руб

Спустя сутки женщина надеялась вновь увидеть деньги на карте, но этого не произошло.

Воспитатель детского сада из Марьяновского района обратилась в полицию. Женщина стала жертвой мошенников. Правоохранители поделились историей.

Омичке позвонили с неизвестного номера. Сообщили, что она может стать фигурантом уголовного дела, мол, часто переводит деньги запрещенным организациям. Собеседник представился сотрудником ФСБ. Потерпевшая все отрицала. «Федерал» сделал вид, что поверил, но предложил провести якобы переактивацию счета. Проще говоря — перевести все средства на другой счет. Деньги должны были вернуться через сутки, но этого не произошло.

За время беседы женщина сходила в банк, сняла с кредитки 120 тысяч рублей. Перевела всю сумму частями на счет мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранители направили запросы в финансовые и сотовые организации. Ведется расследование.

Полиция обращается к омичам: будьте бдительны при звонках с неизвестных номером, только злоумышленники предлагают перевести сбережения на другие счета, подобных банковских услуг не существует.

#Мошенничество#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Марьяновский район
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