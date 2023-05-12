В Омске открыли вакансию пилота-инструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей

В летно-техническом колледже гражданской авиации открыта вакансия на должность пилота-инструктора. Специалист должен иметь квалификацию не ниже командира воздушного судна. Ему предстоит трудиться на вертолете Ми-8, а также разрабатывать методические пособия и проводить наземную подготовку курсантов. Отметим, что зарплата пилота-инструктора начинается от 200 тысяч рублей.



Также зарплату от 200 тысяч рублей готовы платить водителю тягача. Однако график работы у будущего сотрудника будет 45 через 45 (вахта). Кроме того, на размер заработной платы будет влиять количество выполненных рейсов.