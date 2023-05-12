В Омске открыли вакансию пилота-инструктора с зарплатой от 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Аналитики сервиса «Зарплата.ру» представили самые высокооплачиваемые вакансии в мае. На данный момент в Омской области представлены вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей.
В летно-техническом колледже гражданской авиации открыта вакансия на должность пилота-инструктора. Специалист должен иметь квалификацию не ниже командира воздушного судна. Ему предстоит трудиться на вертолете Ми-8, а также разрабатывать методические пособия и проводить наземную подготовку курсантов. Отметим, что зарплата пилота-инструктора начинается от 200 тысяч рублей.
Также зарплату от 200 тысяч рублей готовы платить водителю тягача. Однако график работы у будущего сотрудника будет 45 через 45 (вахта). Кроме того, на размер заработной платы будет влиять количество выполненных рейсов.
Чуть меньше предлагают зарплату слесарю по ремонту подвижного состава. Сотруднику будут платить около 195 тысяч рублей при шестидневной рабочей. Еще в вакансии указано, что рабочий день при таком графике длится 11 часов.
До 170 тысяч рублей готовы платить машинисту экскаватора. Сотруднику предстоит рыть котлованы и проводить дорожные работы.
Напомним, что недавно статистики представили данные по зарплате за февраль 2023 года. Согласно данным, омичи в среднем зарабатывают 48 982 рубля.