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В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком

11 мая 2023, 09:48
Фото: Предоставлено Городу55
Аварию устранили, но воду откачивать не стали.

В администрации Ленинского округа рассказали о дальнейшей судьбе затопленного дома на улице Новокирпичная в Омске. Ранее ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Повреждение на сетях устранили 8 мая сотрудники «ОмскВодоканала».

«В настоящее время наблюдается незначительное скопление воды в подвальном помещении и на придомовом участке, вода постепенно уходит. Привлечение откачивающей техники нецелесообразно. Работники управляющей компании держат ситуацию на постоянном контроле», — рассказали в окружной администрации.

Напомним, следователи начали проверку после того, как в редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность.

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#Евгений Игишев
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