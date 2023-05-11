В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В администрации Ленинского округа рассказали о дальнейшей судьбе затопленного дома на улице Новокирпичная в Омске. Ранее ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Повреждение на сетях устранили 8 мая сотрудники «ОмскВодоканала».
«В настоящее время наблюдается незначительное скопление воды в подвальном помещении и на придомовом участке, вода постепенно уходит. Привлечение откачивающей техники нецелесообразно. Работники управляющей компании держат ситуацию на постоянном контроле», — рассказали в окружной администрации.
Напомним, следователи начали проверку после того, как в редакцию Города55 обратилась жительница дома №1 по улице Новокирпичная. Женщина пожаловалась на бездействие со стороны профильных организаций. Осенью 2022 года на участке у дома прорвало трубу. С тех пор территория затоплена. Вода стоит и в подвале дома, что создает угрозу разрушения конструкций. Местные жители переживают за собственную безопасность.