Сбер поздравил сибиряков с Днем Победы

Помимо традиционных визитов к ветеранам и церемоний возложения цветов, Сбер принял участие во всероссийской акции по высадке деревьев «Сады памяти» и в почетном карауле на Посту №1. Так, в Новосибирске накануне Дня победы 20 сотрудников Сибирского банка несли Вахту памяти на Посту №1 — караул Сбера оказался самым многочисленным среди всех банков и предприятий. Кроме того, в нескольких городах Сибири на площадках перед зданиями отделений прошли концерты духовых оркестров, которые исполняли песни военных лет.