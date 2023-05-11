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Сбер поздравил сибиряков с Днем Победы

11 мая 2023, 13:12
Фото: ПАО Сбербанк
Сотрудники Сбера во всех регионах присутствия Сибирского банка приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Помимо традиционных визитов к ветеранам и церемоний возложения цветов, Сбер принял участие во всероссийской акции по высадке деревьев «Сады памяти» и в почетном карауле на Посту №1. Так, в Новосибирске накануне Дня победы 20 сотрудников Сибирского банка несли Вахту памяти на Посту №1 — караул Сбера оказался самым многочисленным среди всех банков и предприятий. Кроме того, в нескольких городах Сибири на площадках перед зданиями отделений прошли концерты духовых оркестров, которые исполняли песни военных лет.

Одним из ключевых мероприятий стал «Марафон Победы», организованный в апреле Омским отделением банка, в рамках которого для детей из детских домов и социальных центров были проведены экскурсии на Мемориал Славы и на предприятия, внесшие значимый вклад в Победу. А в Барнауле была организована «Стена памяти» — в административном здании отделения сотрудники разместили портреты своих родственников-участников Войны.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«День Победы несет особенное значение. Сбер традиционно поддерживает активности, нацеленные на помощь ветеранам и труженикам тыла, а также сохранению памяти об их подвиге. Я благодарен нашей команде, которая состоит из таких неравнодушных и инициативных людей, которые регулярно по зову сердца участвуют в социальных и образовательных проектах, а также организуют собственные проекты».
#Общество#Омск
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