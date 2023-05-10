МегаФон выяснил, где отдыхали омичи на майских праздниках

Омская область и сама становится одним из популярных внутрироссийских направлений для туризма. Так, на весенние праздники специалисты компании зафиксировали прирост пользователей из других регионов России. Чаще всего область посещали жители Москвы и Московской области (12,8%), Новосибирской (8%) и Тюменской областей (7,7%). Регион активно развивается, в том числе и в области мобильной связи, отмечают визитеры. Здесь расширена емкость действующей телеком-инфраструктуры за счет рефарминга частот и запуска новых объектов связи 4G. Работа оператора по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla®. МегаФон признан лидером в Омской области по скорости мобильного интернета. По данным за 1 квартал 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 32,53 Мбит⁄с, это лучший показатель среди всех операторов связи.