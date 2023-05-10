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МегаФон выяснил, где отдыхали омичи на майских праздниках

10 мая 2023, 11:36
Фото: Shutterstock.ru
Туристы из Омской области в этом году предпочли провести длинные выходные в странах ближнего зарубежья и Азии. В топе – Казахстан. Такие выводы аналитики сделали на основе данных о роуминге.

В этом сезоне в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

В качестве экзотических направлений для отдыха россияне чаще всего выбирали Египет. Он вошел в десятку востребованных стран, его популярность восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Наравне с Египтом возвращает заметную долю российских путешественников и Таиланд. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов увеличилось почти в 30 раз. Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Омичи на этих майских праздниках проявили особый интерес к Казахстану. В него отправилось 80% туристов, вторую строчку занимает Турция (4,9%) и замыкает тройку лидеров Китай (2,8%). При этом, в целом по стране тенденция относительно этих направлений несколько иная. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

В список популярных региональных направлений омичей вошли Тюменская и Новосибирская область. Турпоток в этих направлениях вырос на 20%. Также в рейтинге у туристов Москва и Московская область (5,4%), Свердловская область (3,6%) и Алтайский край (3,5%).

Омская область и сама становится одним из популярных внутрироссийских направлений для туризма. Так, на весенние праздники специалисты компании зафиксировали прирост пользователей из других регионов России. Чаще всего область посещали жители Москвы и Московской области (12,8%), Новосибирской (8%) и Тюменской областей (7,7%). Регион активно развивается, в том числе и в области мобильной связи, отмечают визитеры. Здесь расширена емкость действующей телеком-инфраструктуры за счет рефарминга частот и запуска новых объектов связи 4G. Работа оператора по улучшению качества связи и интернета отмечена независимым исследованием международной компании Ookla®. МегаФон признан лидером в Омской области по скорости мобильного интернета. По данным за 1 квартал 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 32,53 Мбит⁄с, это лучший показатель среди всех операторов связи.

#Омск#Омская область#Общество
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