19 миллионов за неделю. Омичам советуют не верить звонкам из «банков» и «полиции»

1 мая в полицию обратился пенсионер, рассказал, что под предлогом покупки дачного участка с его карты похитили 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Еще один инцидент произошел 3 мая. К правоохранителям за помощью пришла студентка. Пояснила: испугалась кредита, поэтому перевела деньги на «безопасный счет». Девушка потеряла более 100 тысяч рублей.