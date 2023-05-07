19 миллионов за неделю. Омичам советуют не верить звонкам из «банков» и «полиции»

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
С начала этого года в Омской области зарегистрировано 2 015 телефонных хищений. Общая сумма ущерба — 238 миллионов рублей. За минувшую неделю выявлено 75 преступлений, омичи потеряли почти 19 миллионов рублей. Данные приводит областная прокуратура.
1 мая в полицию обратился пенсионер, рассказал, что под предлогом покупки дачного участка с его карты похитили 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Еще один инцидент произошел 3 мая. К правоохранителям за помощью пришла студентка. Пояснила: испугалась кредита, поэтому перевела деньги на «безопасный счет». Девушка потеряла более 100 тысяч рублей.
Специалисты надзорного органа подготовили инструкцию: как распознать телефонных мошенников. Они всегда пытаются узнать персональные данные, пользуются наивностью граждан, представляются банковскими сотрудниками или правоохранителями, просят совершить финансовые операции, используют одни и те же уловки.