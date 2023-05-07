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19 миллионов за неделю. Омичам советуют не верить звонкам из «банков» и «полиции»

7 мая 2023, 03:27
Фото: 1MI
иллюстрация

Более 2 тыс омичей в 20223 году стали жертвами кибермошенников

Статистика телефонных преступлений.

С начала этого года в Омской области зарегистрировано 2 015 телефонных хищений. Общая сумма ущерба — 238 миллионов рублей. За минувшую неделю выявлено 75 преступлений, омичи потеряли почти 19 миллионов рублей. Данные приводит областная прокуратура.

1 мая в полицию обратился пенсионер, рассказал, что под предлогом покупки дачного участка с его карты похитили 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Еще один инцидент произошел 3 мая. К правоохранителям за помощью пришла студентка. Пояснила: испугалась кредита, поэтому перевела деньги на «безопасный счет». Девушка потеряла более 100 тысяч рублей.

Специалисты надзорного органа подготовили инструкцию: как распознать телефонных мошенников. Они всегда пытаются узнать персональные данные, пользуются наивностью граждан, представляются банковскими сотрудниками или правоохранителями, просят совершить финансовые операции, используют одни и те же уловки.

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#Статистика#Мошенничество#Прокуратура#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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