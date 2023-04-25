План не удался. Внезапно приехавшая омичка спасла пожилую мать от мошенников

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Называевскому району задержали омича, который планировал обманом украсть деньги у пенсионерки. Однако его планам помешала дочь потерпевшей, которая неожиданно приехала в гости к маме.



Оказалось, что 23-летний задержанный приехал из Омска в Называевск, где по указанию кураторов должен был забрать деньги у 78-летней местной жительницы. Перед этим пенсионерке позвонили и известили, что ее дочь якобы попала в ДТП. Мошенники потребовали 400 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Однако такой суммы у пожилой женщины не было, но она собрала все свои сбережения — около 100 тысяч рублей.