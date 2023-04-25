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План не удался. Внезапно приехавшая омичка спасла пожилую мать от мошенников

25 апреля 2023, 11:25
Фото: Город55
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Омичка спасла пожилую мать от мошенников неожиданным визитом

Мошенники требовали 400 тысяч рублей с 78-летней пенсионерки.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Называевскому району задержали омича, который планировал обманом украсть деньги у пенсионерки. Однако его планам помешала дочь потерпевшей, которая неожиданно приехала в гости к маме.

Оказалось, что 23-летний задержанный приехал из Омска в Называевск, где по указанию кураторов должен был забрать деньги у 78-летней местной жительницы. Перед этим пенсионерке позвонили и известили, что ее дочь якобы попала в ДТП. Мошенники потребовали 400 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Однако такой суммы у пожилой женщины не было, но она собрала все свои сбережения — около 100 тысяч рублей.

Вместе с курьером к дому потерпевшей приехала и ее дочь. Пенсионерка рассказала, что все это время не брала трубку, потому что искала деньги. По итогу полицейские задержали курьера на вокзале Называевска, откуда он пытался уехать обратно в Омск.

«Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», — уточнили в полиции.

Также установлено, что вакансию «курьера» фигурант нашел в Интернете. От него требовалось приезжать и забирать деньги у пенсионеров, а 5% от суммы он забирал себе в качестве зарплаты.

Отметим, что в тот же день аналогичные звонки поступали еще четырем пенсионерам Называевского района. Но бдительные пенсионерки прерывали разговор, оставляя мошенников ни с чем.

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#Ксения Карагодина#Мошенник#Полиция#Пенсионерка#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Мошенники
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