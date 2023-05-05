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Сбер организовал «Марафон Победы» для омских детей

5 мая 2023, 08:42
Фото: ПАО Сбербанк
Сбербанк провел традиционный «Марафон Победы» — серию тематических экскурсий на омские предприятия, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В этом году мероприятие проходит во второй раз — экскурсии посетили более ста подопечных социальных центров из Омской области. Партнерами «Марафона» стали АО ОДК ОМО им. П. И. Баранова, АО «Высокие Технологии», Омский автобронетанковый инженерный институт, Музейный комплекс воинской славы омичей, а также кинотеатр «Атриум-кино», сотрудники которого показали для всех участников проекта фильм «Солдатик».

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Сбер уделяет большое внимание поддержке социально-уязвимых категорий граждан — второй год подряд мы проводим „Марафон Победы“ для ребят из различных социальных центров региона. Омску присвоено почетное звание Города Трудовой Доблести за весомый вклад его предприятий и жителей в Победу, и мы решили рассказать всем участникам проекта о большом подвиге, который совершили горожане в годы войны».
Фото: ПАО Сбербанк
#Омск#Дети#Общество
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