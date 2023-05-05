Сбер организовал «Марафон Победы» для омских детей

В этом году мероприятие проходит во второй раз — экскурсии посетили более ста подопечных социальных центров из Омской области. Партнерами «Марафона» стали АО ОДК ОМО им. П. И. Баранова, АО «Высокие Технологии», Омский автобронетанковый инженерный институт, Музейный комплекс воинской славы омичей, а также кинотеатр «Атриум-кино», сотрудники которого показали для всех участников проекта фильм «Солдатик».