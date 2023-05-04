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МТС обеспечила базу отдыха «Артын» в Омской области сетью LTE

4 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
В селе Артын в Муромцевском районе и на территории одноименной базы отдыха теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет. До этого туристы и местные жители могли пользоваться только голосовой связью.

Запуск базовой станции МТС в селе Артын открыл доступ к современным цифровым сервисам для более, чем 1000 местных жителей и многочисленных туристов. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села и базы отдыха, включая бассейн, стоянку и спортивные площадки. Это позволит селянам и гостям базы отдыха круглый год пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и иметь доступ к общению в мессенджерах, размещению фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.

«По данным BigData МТС, турпоток в Омскую область ежегодно растет в среднем на 10%. К началу летнего сезона мы «прокачали» сеть вблизи села Артын. Жителям это откроет доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к Окунево и Большереченскому зоопарку», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
#Общество#Омск#Омская область
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