МТС обеспечила базу отдыха «Артын» в Омской области сетью LTE

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Запуск базовой станции МТС в селе Артын открыл доступ к современным цифровым сервисам для более, чем 1000 местных жителей и многочисленных туристов. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села и базы отдыха, включая бассейн, стоянку и спортивные площадки. Это позволит селянам и гостям базы отдыха круглый год пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и иметь доступ к общению в мессенджерах, размещению фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.
«По данным BigData МТС, турпоток в Омскую область ежегодно растет в среднем на 10%. К началу летнего сезона мы «прокачали» сеть вблизи села Артын. Жителям это откроет доступ к цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних маршрутах, в том числе на пути к Окунево и Большереченскому зоопарку», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.