МТС обеспечила базу отдыха «Артын» в Омской области сетью LTE

Запуск базовой станции МТС в селе Артын открыл доступ к современным цифровым сервисам для более, чем 1000 местных жителей и многочисленных туристов. Сеть «четвертого» поколения охватывает территорию села и базы отдыха, включая бассейн, стоянку и спортивные площадки. Это позволит селянам и гостям базы отдыха круглый год пользоваться услугами скоростного мобильного интернета и иметь доступ к общению в мессенджерах, размещению фотографий, а также решению различных повседневных вопросов.