В Омске при поддержке Сбера состоялся финал премии «Предприниматель ГОроДА»

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Премия преследует цель отметить предпринимателей, создавших успешный бизнес в Омске. Решение по определению победителей принимал наблюдательный совет, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний, в том числе Сбер. Они учитывали динамику развития и качество товаров и услуг, социальную и кадровую политику компаний.
Среди победителей премии — компании, развивающие услуги в таких сферах, как отдых, развлечения, образование, здравоохранение и т. д. Почётное звание «Предприниматель ГОроДА» получил Владимир Толстов, директор ООО «ВИТО». Компания занимается производством макаронных изделий сложной формы и экспортирует свою продукцию во многие страны. За последний год количество сотрудников, занятых на производстве, увеличилось в несколько раз.
Дмитрий Ушаков, заместитель председателя правительства Омской области:
«Предприниматель ГОроДА» — уникальный проект, когда большой бизнес, такой как Сбербанк и партнеры, помогают развиваться малому. Премия за несколько лет выросла — в этом году поступило 800 заявок. Несмотря на непростое время омское предпринимательское сообщество живет, активно развивается. Число омичей, задействованных в малом и среднем бизнесе, выросло к прошлому году на 14%».
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Сбер традиционно поддерживает премию „Предприниматель ГОроДА“, которая помогает открывать и развивать перспективные бизнес-проекты. Для Сбера, как ESG-ориентированной компании, утверждение специальной номинации „Бизнес в социальной сфере“ — это возможность обратить внимание общественности на тех предпринимателей, которые реализуют принципы социальной, экологической и управленческой ответственности в своей деятельности».
Напомним, премия «Предприниматель ГОроДА» в третий раз прошла при поддержке правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организаторами выступили министерство экономики Омской области, центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России». Информационными партнерами третьей премии стали новостной портал Оm1, сетевое издание Город55, Радио Сибирь.