В Омске при поддержке Сбера состоялся финал премии «Предприниматель ГОроДА»

«Предприниматель ГОроДА» — уникальный проект, когда большой бизнес, такой как Сбербанк и партнеры, помогают развиваться малому. Премия за несколько лет выросла — в этом году поступило 800 заявок. Несмотря на непростое время омское предпринимательское сообщество живет, активно развивается. Число омичей, задействованных в малом и среднем бизнесе, выросло к прошлому году на 14%».