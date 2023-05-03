Роковое утро. В центре Омска водитель иномарки врезался в забор и погиб

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В региональном УМВД рассказали о несчастном случае, произошедшем на одной из городских улиц. В аварии погиб мужчина 1988 года рождения. По данным полицейских, трагедия случилась примерно в 8 утра.
В районе дома № 69 по улице Герцена водитель не справился с управлением и врезался в металлический забор. Пострадал в большей степени бампер машины, а также из машины вышло переднее колесо. Мужчина двигался на красной иномарке марки Honda Accord.
Удар оказался таким сильным, что водитель скончался на месте. По факту случившегося полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее Город55 писал об участившихся случаях пьяного вождения. Так, за прошлые выходные было задержано 80 нетрезвых водителей. Если выпивать и садить за руль, можно лишиться водительских прав или получить внушительный штраф, однако иногда дело доходит и до тюремного срока. Героем одной такой истории стал 20-летний житель Таврического района.