Роковое утро. В центре Омска водитель иномарки врезался в забор и погиб

Ранее Город55 писал об участившихся случаях пьяного вождения. Так, за прошлые выходные было задержано 80 нетрезвых водителей. Если выпивать и садить за руль, можно лишиться водительских прав или получить внушительный штраф, однако иногда дело доходит и до тюремного срока. Героем одной такой истории стал 20-летний житель Таврического района.

