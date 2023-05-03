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Роковое утро. В центре Омска водитель иномарки врезался в забор и погиб

3 мая 2023, 05:54
Фото: УМВД РФ по Омской области

В центре Омска погиб врезавшийся в ограждение водитель красной Honda

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Герцена.

В региональном УМВД рассказали о несчастном случае, произошедшем на одной из городских улиц. В аварии погиб мужчина 1988 года рождения. По данным полицейских, трагедия случилась примерно в 8 утра.

В районе дома № 69 по улице Герцена водитель не справился с управлением и врезался в металлический забор. Пострадал в большей степени бампер машины, а также из машины вышло переднее колесо. Мужчина двигался на красной иномарке марки Honda Accord.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Удар оказался таким сильным, что водитель скончался на месте. По факту случившегося полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее Город55 писал об участившихся случаях пьяного вождения. Так, за прошлые выходные было задержано 80 нетрезвых водителей. Если выпивать и садить за руль, можно лишиться водительских прав или получить внушительный штраф, однако иногда дело доходит и до тюремного срока. Героем одной такой истории стал 20-летний житель Таврического района.

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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Происшествия#Город#ДТП#Смертельное ДТП#Смертельная авария
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