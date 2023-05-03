Расплата свободой. Молодой омич отправится в тюрьму за пьяную езду

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Published Сегодня, 03:43
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В Таврическом районном суде недавно вынесли приговор по уголовному делу 20-летнего водителя. Парня признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
Молодого человека уже не единожды привлекали к ответственности за то, что тот садился за руль пьяным. Нарушителя в подобных случаях называют «злостным», ведь он продолжал водить в нетрезвом состоянии. В этом году февральская шалость оказалась для него заключительной перед задержанием. Полицейские остановили жителя Таврического района в селе Сосновское. О возможном ДТП с пьяным водителем в прокуратуре не сообщается. От медицинского освидетельствования парень отказался, хотя по его внешнему виду было понятно, что он изрядно выпил.
Уже в суде молодой человек понял свою ошибку и полностью признал вину. Ему назначили полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил ему в течение четырех лет садиться за руль, а его авто «ВАЗ 21053» было решено конфисковать в доход государства. После оглашения приговора фигуранта уголовного дела взяли под стражу. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что решение суда пока не вступило в законную силу.
Еще один молодой человек в Омске увлекался пьяной ездой. Теперь же 19-летний водителю грозит до двух лет лишения свободы. Его уголовное дело передали на рассмотрение в суд.
А в поселке Морозовка внимание полицейских в прошлом месяце привлекла «Волга». За рулем оказался 17-летний парень с явными признаками алкогольного опьянения. Он также состоял в «клубе любителей пьяной езды», из-за чего на него теперь также возложена уголовная ответственность.