Расплата свободой. Молодой омич отправится в тюрьму за пьяную езду

Молодого человека уже не единожды привлекали к ответственности за то, что тот садился за руль пьяным. Нарушителя в подобных случаях называют «злостным», ведь он продолжал водить в нетрезвом состоянии. В этом году февральская шалость оказалась для него заключительной перед задержанием. Полицейские остановили жителя Таврического района в селе Сосновское. О возможном ДТП с пьяным водителем в прокуратуре не сообщается. От медицинского освидетельствования парень отказался, хотя по его внешнему виду было понятно, что он изрядно выпил.