«Я кормила больную бешенством собаку с рук». Омичка раскритиковала ветеринара

Специалист станции позже вновь приехал, чтобы осмотреть собак. Посоветовал наблюдать за их состоянием, сказал: тесты на бешенство отрицательные. «24 апреля утром я заметила, что с Бимом что-то не так: нижняя челюсть припухла и текли слюни. Вызвала частного ветеринарного врача», — продолжает владелица. Собаку решили отвезти на снимок в Омск, решили, что во время драки корсак повредил псу челюсть.