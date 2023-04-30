«Я кормила больную бешенством собаку с рук». Омичка раскритиковала ветеринара

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Владелица погибшей от бешенства собаки рассказала о личной трагедии. Город55 ранее сообщал, что в регионе выявили 16-й случай заражения смертельно опасной инфекцией.
Хозяйка посчитала нужным предать огласке историю болезни любимого питомца. Большой пост опубликован в группе «Голос Омска». В ночь на 3 апреля в вольер к собакам забежал корсак, степная лисица. Животные ее задрали. Женщина вызвала специалиста ветеринарной станции.
«Приехал. Осмотрелся. Помолчал. Приказал вытащить труп дикого животного из вольера самостоятельно», — говорит автор поста. Она с мамой упаковали корсака в полиэтилен, ветеринар забрал труп и уехал. Обеспокоенная омичка просила оперативно сообщить о результатах теста на бешенство.
Специалист станции позже вновь приехал, чтобы осмотреть собак. Посоветовал наблюдать за их состоянием, сказал: тесты на бешенство отрицательные. «24 апреля утром я заметила, что с Бимом что-то не так: нижняя челюсть припухла и текли слюни. Вызвала частного ветеринарного врача», — продолжает владелица. Собаку решили отвезти на снимок в Омск, решили, что во время драки корсак повредил псу челюсть.
«Я два дня кормила больную бешенством собаку с рук, со шприца», — в шоке осознает омичка. Ветеринару из госорганизации позвонили еще раз. Выяснилось, лисицу не отдавали на экспертизу. Труп специалист сжег.
Биму становилось хуже. Собака умерла вечером. После этого диагноз «бешенство» подтвердился. Как сообщает автор поста, 26 апреля ветеринар уволился по собственному желанию. С поступком хозяйка собаки категорически не согласна и просит привлечь ветеринара к ответственности.
Отметим, в комментариях многие горожане выразили соболезнования владелице. Однако некоторые напомнили: собак нужно прививать заранее.