В одну реку дважды. Пьяный 17-летний омич вновь сел за руль

Выяснилось, молодого сельчанина уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду. Это было в ноябре 2021 года. Тогда парень отделался штрафом — 30 тысяч рублей. Сейчас, за повторное нарушение, грозит уголовная ответственность. «Волгу» поместили на спецстоянку.