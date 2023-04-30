В одну реку дважды. Пьяный 17-летний омич вновь сел за руль

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Полиция сообщает о событиях 19 апреля. В 16:06 инспекторы ДПС в поселке Морозовка Омского района обратили внимание на подозрительную «Волгу». Водитель, увидев полицейских, резко свернул во двор. Автомобиль попросили остановить.
За рулем оказался 17-летний местный житель. Машина принадлежит дедушке парня. Показания алкотектора подтвердили: подросток пьян.
Выяснилось, молодого сельчанина уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду. Это было в ноябре 2021 года. Тогда парень отделался штрафом — 30 тысяч рублей. Сейчас, за повторное нарушение, грозит уголовная ответственность. «Волгу» поместили на спецстоянку.