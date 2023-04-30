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В одну реку дважды. Пьяный 17-летний омич вновь сел за руль

30 апреля 2023, 06:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Под Омском задержали пьяного 17-летнего водителя

Подростку грозит уголовное наказание.

Полиция сообщает о событиях 19 апреля. В 16:06 инспекторы ДПС в поселке Морозовка Омского района обратили внимание на подозрительную «Волгу». Водитель, увидев полицейских, резко свернул во двор. Автомобиль попросили остановить.

За рулем оказался 17-летний местный житель. Машина принадлежит дедушке парня. Показания алкотектора подтвердили: подросток пьян.

Выяснилось, молодого сельчанина уже привлекали к ответственности за нетрезвую езду. Это было в ноябре 2021 года. Тогда парень отделался штрафом — 30 тысяч рублей. Сейчас, за повторное нарушение, грозит уголовная ответственность. «Волгу» поместили на спецстоянку.

#ГИБДД#Полиция#Нетрезвый водитель#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
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