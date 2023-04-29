«Я сама устанавливаю себе правила». Омичку арестовали за недостойное поведение в суде

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что омичка проведет двое суток под арестом за недостойное поведение в суде.
«„Я сама устанавливаю себе правила“. С таким убеждением омичка пришла в один из судов города Омска, не церемонясь в своих выражениях, тем самым нарушив закон, за что в итоге подвергнута наказанию в виде административного ареста на двое суток», — рассказали в пресс-службе.
В конце января 2023 года на федеральном уровне ввели специальный пункт в статью 17.3 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь нарушителям порядка грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
В прошлом году 46-летняя омичка позволяла себе в зале суда кричать и ругаться, игнорируя требования судебного пристава. В результате чего ее дважды оштрафовали (по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ). Но это не остановило женщину в своих вольностях, когда она пришла в суд уже в марте этого года. За повторное неподчинение женщину наказали арестом на двое суток.