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«Я сама устанавливаю себе правила». Омичку арестовали за недостойное поведение в суде

29 апреля 2023, 05:59
Фото: Город55
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Омичку на двое суток взяли под стражу за непристойное поведение в суде

Такой инцидент произошел в Омске впервые.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщили, что омичка проведет двое суток под арестом за недостойное поведение в суде.

«„Я сама устанавливаю себе правила“. С таким убеждением омичка пришла в один из судов города Омска, не церемонясь в своих выражениях, тем самым нарушив закон, за что в итоге подвергнута наказанию в виде административного ареста на двое суток», — рассказали в пресс-службе.

В конце января 2023 года на федеральном уровне ввели специальный пункт в статью 17.3 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь нарушителям порядка грозит штраф до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В прошлом году 46-летняя омичка позволяла себе в зале суда кричать и ругаться, игнорируя требования судебного пристава. В результате чего ее дважды оштрафовали (по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ). Но это не остановило женщину в своих вольностях, когда она пришла в суд уже в марте этого года. За повторное неподчинение женщину наказали арестом на двое суток.

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#Суд#Арест#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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