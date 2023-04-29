«Я сама устанавливаю себе правила». Омичку арестовали за недостойное поведение в суде

В прошлом году 46-летняя омичка позволяла себе в зале суда кричать и ругаться, игнорируя требования судебного пристава. В результате чего ее дважды оштрафовали (по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ). Но это не остановило женщину в своих вольностях, когда она пришла в суд уже в марте этого года. За повторное неподчинение женщину наказали арестом на двое суток.