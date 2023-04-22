В Омской области 50-летний мужчина пойдет под суд за взятку полицейскому

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В Нововаршавском районе Омской области 50-летнего мужчину обвиняют в покушении на взяточничество. Местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, 9 марта 2023 года остановил инспектор ОГИБДД. Пытаясь избежать административной ответственности, водитель решил дать полицейскому взятку. 5000 рублей он положил на полку служебной машины. Однако довести дело до конца не получилось: инспектор отказался от предложенной взятки.
В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что свою вину мужчина признал полностью. Прокурор Нововаршавского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество) направили для рассмотрения в суд.
Ранее приговор по уголовному делу вынесли 27-летнему мужчине, который пытался подкупить полицейского. Вознаграждение на сумму 13,5 тысяч рублей предназначалось за непривлечение к административной ответственности. Жителя Омской области признали виновным. Ближайшие три года он проведет в колонии строгого режима.