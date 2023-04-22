В Омской области 50-летний мужчина пойдет под суд за взятку полицейскому

В Нововаршавском районе Омской области 50-летнего мужчину обвиняют в покушении на взяточничество. Местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, 9 марта 2023 года остановил инспектор ОГИБДД. Пытаясь избежать административной ответственности, водитель решил дать полицейскому взятку. 5000 рублей он положил на полку служебной машины. Однако довести дело до конца не получилось: инспектор отказался от предложенной взятки.