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В Омской области 50-летний мужчина пойдет под суд за взятку полицейскому

22 апреля 2023, 06:37
Фото: 1MI
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Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

В Нововаршавском районе Омской области 50-летнего мужчину обвиняют в покушении на взяточничество. Местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, 9 марта 2023 года остановил инспектор ОГИБДД. Пытаясь избежать административной ответственности, водитель решил дать полицейскому взятку. 5000 рублей он положил на полку служебной машины. Однако довести дело до конца не получилось: инспектор отказался от предложенной взятки.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что свою вину мужчина признал полностью. Прокурор Нововаршавского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество) направили для рассмотрения в суд.

Ранее приговор по уголовному делу вынесли 27-летнему мужчине, который пытался подкупить полицейского. Вознаграждение на сумму 13,5 тысяч рублей предназначалось за непривлечение к административной ответственности. Жителя Омской области признали виновным. Ближайшие три года он проведет в колонии строгого режима.

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#Юлия Истомина#Взятка#Полиция#Уголовное дело#Прокуратура#Водитель#Пьяный водитель#Происшествия#Город#Новости#Омская область#Нововаршавский район
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