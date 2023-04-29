В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Выяснилось, что в 2022 году в Омске полиция зарегистрировала 546 преступлений на бытовой почве в отношении женщин. Отметим, что в 65 случаях женщины получили вред здоровью средней тяжести, а в 30 — нанесен тяжкий вред. В результате домашнего насилия за год погибло 7 омичек.
Об этом сообщает «Вечерний Омск». Данные о проблеме домашнего насилия предоставили в МВД.
Напомним, в январе 2022 года муж до смерти избил жену. Такую жестокость мужчина проявил из-за того, что женщина не покормила их маленького ребенка. А в 2021 году (за полгода) 13 женщин пострадали от домашнего насилия.