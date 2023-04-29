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В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия

29 апреля 2023, 06:21
Фото: Город55
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Всего в 2022 году зарегистрировали 546 преступлений на бытовой почве.

Выяснилось, что в 2022 году в Омске полиция зарегистрировала 546 преступлений на бытовой почве в отношении женщин. Отметим, что в 65 случаях женщины получили вред здоровью средней тяжести, а в 30 — нанесен тяжкий вред. В результате домашнего насилия за год погибло 7 омичек.

Об этом сообщает «Вечерний Омск». Данные о проблеме домашнего насилия предоставили в МВД.

Напомним, в январе 2022 года муж до смерти избил жену. Такую жестокость мужчина проявил из-за того, что женщина не покормила их маленького ребенка. А в 2021 году (за полгода) 13 женщин пострадали от домашнего насилия.

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#Домашнее насилие#Полиция#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Статистика#Новости#Омск#Омская область
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