В Омске за прошлый год погибло 7 женщин из-за домашнего насилия

Выяснилось, что в 2022 году в Омске полиция зарегистрировала 546 преступлений на бытовой почве в отношении женщин. Отметим, что в 65 случаях женщины получили вред здоровью средней тяжести, а в 30 — нанесен тяжкий вред. В результате домашнего насилия за год погибло 7 омичек.